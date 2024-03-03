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Сетка квалификации в Индиан-Уэллсе: Рахимова сыграет с Се Шувэй, Тимофеева — с Лью

Сетка квалификации в Индиан-Уэллсе: Рахимова сыграет с Се Шувэй, Тимофеева — с Лью
Камилла Рахимова.
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Сегодня, 3 марта, стартует квалификационный раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Стала известна турнирная сетка квалификации среди женщин.

Российская теннисистка Камилла Рахимова в первом круге квалификации сыграет с Се Шувэй из Тайваня (696-я в рейтинге WTA). Россиянка Эрика Андреева (96-я в мире) встретится с Эмилианой Аранго из Колумбии, занимающей 121-ю строчку в рейтинге WTA. Соперницей ещё одной представительницы России, 110-й ракетки мира Марии Тимофеевой станет американка Клэр Лю (103-й номер в рейтинге WTA). Для выхода в основную сетку теннисисткам необходимо преодолеть два этапа квалификации.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Действующей чемпионкой турнира является Елена Рыбакина из Казахстана.

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