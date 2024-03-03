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Надаль: хочу постараться выйти из Индиан-Уэллса невредимым. А дальше — грунтовый сезон

Надаль: хочу постараться выйти из Индиан-Уэллса невредимым. А дальше — грунтовый сезон
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился настроем на предстоящее возвращение в тур. Это произойдёт на грядущем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я не знаю, в какой форме нахожусь. Это если честно, да у меня и нет больше вариантов, кроме как быть честным, потому что я не сыграл ни одного сета с Брисбена. Сейчас самое важное для меня то, что я нахожусь здесь. То, что я здесь, уже хорошие новости. Две недели назад моей целью было сыграть в Лас-Вегасе и Индиан-Уэллсе, и я близок к этому.

Я не знаю, на каком уровне сыграю в Индиан-Уэллсе, это сейчас наименее важно. Сейчас главное – провести там несколько дней и потренироваться с игроками. Я очень хочу сыграть с Карлосом в Лас-Вегасе. Подготовка к Индиан-Уэллсу была не очень хорошей, а к Брисбену — наоборот. Я уверен, что смогу сыграть несколько тренировочных сетов в следующие три дня, которые останутся до начала первого раунда Индиан-Уэллса.

Для меня приоритет — постараться выйти из Индиан-Уэллса невредимым. А дальше — грунтовый сезон, который станет последним или не станет – я ещё не решил на 100%», — приводит слова Надаля Marca.

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