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Надаль — о завершении карьеры: хочу закончить на хорошей ноте

Надаль — о завершении карьеры: хочу закончить на хорошей ноте
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль порассуждал о завершении спортивной карьеры. Теннисист заявил, что на данный момент не думает о её окончании.

«Если начать представлять прощание, то оно начнёт приближаться. Хочу закончить на хорошей ноте, быть в форме и наслаждаться игрой. Время покажет, насколько это реально. Да, сейчас всё сложно, но я дам себе возможность насладиться теннисом ещё немного», — сказал Надаль в преддверии турнира в Индиан-Уэллсе.

Напомним, 37-летний Рафаэль в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене. После этого он получил повреждение. Турнир в Индиан-Уэллсе станет для теннисиста первым после затяжной паузы.

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