Алькарас: стараюсь учиться у Надаля, насколько это возможно

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился мнением о своём предстоящем выставочном матче с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» из Испании Рафаэлем Надалем, отметив, что старается учиться у соотечественника и берёт с него пример.

«Всегда здорово с ним играть. Мы уже встречались трижды. Первый раз лучше не вспоминать, а остальные два были хорошими сражениями. Это хорошая подготовка к Индиан-Уэллсу, чтобы увидеть, где нужно прибавить и какой у нас уровень. Большая честь, что он рядом.

Мы мало виделись в туре, но я много смотрел на него по телевизору. Я вырос на его матчах. Любой опыт общения с ним потрясающий. Хотелось бы проводить с Рафой больше времени. Стараюсь наслаждаться каждым днём, когда мы пересекаемся, и учиться у него, насколько это возможно», — приводит слова Алькараса издание Marca.