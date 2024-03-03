«Джокович — амбассадор Сербии». Йокич — о встрече с первой ракеткой мира

Баскетболист «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился впечатлениями от встречи с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Не могу описать нашу встречу словами. Он мастер своего дела. Один из величайших мастеров. Он вывел Сербию на новый уровень в спорте. Джокович — амбассадор Сербии. Настоящий кумир сербских детей. Я хочу быть на него похожим. Нас нельзя сравнивать», — приводит слова Йокича Tennis365.

Напомним, Джокович встретился с баскетболистами «Денвер Наггетс» после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 124:114 в пользу гостевой команды. Теннисист выступит на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта. Далее серб сыграет на «Мастерсе» в Майами (20–31 марта).