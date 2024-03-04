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Алькарас: было приятно провести матч с Надалем в Лас-Вегасе

Алькарас: было приятно провести матч с Надалем в Лас-Вегасе
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победном выставочном матче с соотечественником Рафаэлем Надалем на турнире Netflix Slam.

«Было приятно провести матч с Рафой и сделать это в Лас-Вегасе», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в выставочном матче в Лас-Вегасе победу со счётом 3:6, 6:4, 14:12 одержал Карлос Алькарас. Спортсмены провели между собой три официальных матча, в которых дважды победу одержал Надаль и один раз победил Алькарас. В последний раз они встретились на турнире в Мадриде в 2022 году. Тогда победу в четвертьфинале одержал Алькарас.

Следующий турнир, на котором выступят Алькарас и Надаль, пройдёт в Индиан-Уэллсе с 6 по 17 марта.

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