Классный камбэк Надаля. Рафа мощно зарубился с Алькарасом и получил много денег в Вегасе

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас и 22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль провели выставочный матч на турнире Netflix Slam в Лас-Вегасе. Алькарас победил Надаля со счётом 3:6, 6:4, [14:12].

Для Надаля это был первый матч за два месяца. Рафа вернулся после годичного залечивания травм в январе на турнире в Брисбене, но уже в третьем матче почувствовал проблемы со здоровьем и в итоге снялся с Australian Open. 37-летний теннисист восстановился к «Мастерсу» в Индиан-Уэллсе, а выставочный матч с 20-летним Алькарасом стал неплохой подготовкой к этому турниру. Что же происходило в Лас-Вегасе?

Накануне матча Надаль и Алькарас признались, что впервые оказались в Лас-Вегасе. Они никогда не ездили в Город грехов даже с развлекательными и туристическими целями.

«График не позволял мне побывать во многих местах, но вчера вечером удалось погулять по городу. Это невероятно. Ночной Лас-Вегас — зрелище, которое вы должны увидеть», — сказал Надаль на пресс-конференции перед соревнованиями.

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас на пресс-конференции перед турниром Netflix Slam в Лас-Вегасе Фото: Chris Unger/Getty Images

Турнир Netflix Slam прошёл на арене Michelob Ultra, которая располагается на территории знаменитого казино Mandalay Bay. Надаль и Алькарас на азартные игры не отвлекались, а сосредоточились на теннисе. Стоит отметить высокое качество выступления испанцев, несмотря на выставочный характер встречи. Рафа и Карлос выкладывались на полную.

В первом сете Надаль удивил своей агрессивностью на корте. Он выиграл партию со счётом 6:3 за 37 минут, не допустив ни одного брейк-пойнта. Во втором сете Карлос активизировался и сделал брейк на первой подаче Рафы, поведя 2:0. Алькарас удержал преимущество – 6:4.

Судьба матча решалась на тай-брейке. Организаторы решили не проводить стандартный третий сет, чтобы не перегрузить обоих теннисистов. Уже 6 марта стартует «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Для Надаля особенно важно подойти к турниру в оптимальных физических кондициях.

Тай-брейк игрался до 10 очков или преимущества +2 у одного из игроков. Зрители стали свидетелями напряжённой битвы нервов. Алькарас имел шесть матчболов. Надаль отыграл пять из них и почти сделал это снова, но его последний удар пришёлся в трос сетки и улетел в аут. Карлос выиграл тай-брейк со счётом 14:12 и стал обладателем трофея Netflix Slam.

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас на церемонии после турнира Netflix Slam в Лас-Вегасе Фото: Chris Unger/Getty Images

Надаль и Алькарас провели хороший интенсивный спарринг перед Индиан-Уэллсом. Заработали при этом немало денег. Большой резонанс в теннисном сообществе вызвали их индивидуальные тренировки за $ 150 тыс. в рамках поездки в Лас-Вегас. Эти занятия проходили в закрытом режиме. Организаторы не сообщили, сколько именно сессий было продано. Но ясно, что все доступные места раскупили ещё за пару недель до старта Netflix Slam. Можно предположить, что Рафа и Карлос провели как минимум десяток тренировок для толстосумов, которые успели купить билеты.

Netflix Slam не раскрывает сумму призовых. Forbes сообщал, что стандартный ценник Надаля за участие в выставочном матче составляет $ 1 млн, Алькарас просит чуть меньше – $ 800-900 тысяч. Карлос выиграл турнир, так что непосредственно призовыми должен был получить чуть больше Рафы. В сумме с учётом платных тренировок Надаль и Алькарас могли заработать более $ 3 млн каждый.

Организаторы тоже не остались в обиде. Арена Michelob Ultra вмещает 12 тысяч зрителей, трибуны были заполнены более чем на 90%. Стандартные билеты стоили $ 88-900, а за места категории VIP желающим пришлось отдать $ 1-9 тысяч. Плюс дополнительные доходы от продажи атрибутики, еды и тому подобного.

Матч транслировался исключительно на платной вещательной платформе Netflix, как нетрудно догадаться по названию турнира. Были привлечены особенные комментаторы: легенды американского тенниса и бывшие чемпионы ТБШ Энди Роддик, Андре Агасси и Джим Курье. В соцсетях болельщики особенно отмечали Агасси, который отлично справлялся с новой ролью и уж точно не затерялся на фоне Роддика и Курье. А ведь Энди ведёт свой теннисный подкаст и уже давно работает экспертом на телевидении. Как и Джим, который вообще регулярно общается с игроками на корте во время крупных турниров. В частности, Курье много лет успешно трудится на Australian Open, первая ракетка России Даниил Медведев очень любит давать интервью именно ему.

Агасси – уроженец Вегаса, поэтому не пригласить его на этот турнир было бы преступлением. Андре отлично провёл время с Надалем и Алькарасом ещё до старта Netflix Slam.

«Чемпионы в городе», — подписал фото с испанскими звёздами Агасси.

Карлос Алькарас, Андре Агасси и Рафаэль Надаль Фото: Из личного архива Андре Агасси

Агасси также дал интервью Marca, в котором оценил перспективы Надаля и Алькараса в данный момент их карьер.

«Рафа напомнил мне меня, когда я приближался к завершению карьеры. Меня поджимали такие парни, как Энди Роддик, а сегодня среди молодых соперников Надаля есть Алькарас. Рафа заслуживает того, чтобы завершить карьеру, когда и где он захочет. Я надеюсь, его тело позволит принять это решение в подходящий момент. Алькарас продолжает совершенствоваться. Карлос молод, что даёт много преимуществ. У него есть энергия, страсть и уверенность в себе, которые помогают встречать трудные моменты без особого страха», — заявил Агасси.

На трибунах арены в Лас-Вегасе присутствовали десятки знаменитостей, в том числе бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль, суперзвезда клуба НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс» Мэтью Стаффорд, голливудские актёры Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс, Шарлиз Терон, Логан Лерман, Пола Пэттон, легендарная горнолыжница Линдси Вонн и многие другие. Операторы регулярно брали их в объектив, но главным героем трансляции стал сын Надаля Рафаэль-младший, который сидел с маленькой ракеткой на руках у своей матери и жены теннисиста Франциски Перелло. Кадры с ребёнком стали вирусными и активно обсуждались в соцсетях.

Франциска Перелло с Рафаэлем Надалем-младшим Фото: Кадр из трансляции

Netflix Slam удался на славу, что признал Андре Агасси. Ему очень не хватало подобной теннисной атмосферы в родном Вегасе в молодости. Возможно, выставочный турнир в этом году станет первым шагом к присутствию этого вида спорта в главном городе Невады.

«В Вегасе проводились Супербоул и гонки Формулы-1, появились клубы НФЛ и НХЛ. Это замечательно, но теперь здесь есть теннис. И это здорово. Мне бы хотелось видеть что-то подобное, когда я играл в ATP-туре», — подытожил Агасси, который вручал трофеи финалистам турнира.