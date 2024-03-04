В Москве состоялся зимний Кубок по теннису Winter Moscow Open 2024

С 26 февраля по 3 марта на кортах СК «Мультиспорт» состоялся Открытый зимний Кубок по теннису Winter Moscow Open 2024. Призовой фонд турнира составил 1 500 000 рублей. Соревнования проходили в мужских и женских одиночных и парных разрядах.

Победителем мужского одиночного разряда стал Максим Старостин из Москвы. В финале он одолел Ивана Неделько из Санкт-Петербурга со счётом 6:0, 6:3. Теперь Максим – действующий чемпион Winter Moscow Open и Summer Moscow Open.

В женском одиночном разряде победу одержала Варвара Паньшина из Волгограда. В финале она обыграла Эдду Мамедову из Москвы (6:4, 6:1).

Фото: пресс-центр турнира Winter Moscow Open 2024

Победителями мужского парного разряда стали Игорь Трунов из Ярославля и Игорь Мелик-Агамалов из Москвы. В финале они одолели уроженцев Москвы Максима Старостина и Алексея Старченкова (7:6, 2:6, 10:5).

В женском парном разряде победили Ксения Логвин из Москвы и Варвара Алтухова из Одинцово. В финальном матче они встретились с Эддой Мамедовой и Полиной Старковой. Матч дошёл до тай-брейка, в котором сильнее оказались Ксения и Варвара – 7:5, 3:6, 15:13.

Фото: пресс-центр турнира Winter Moscow Open 2024

В мужском одиночном разряде третье место занял Кузьма Гомзяков из Москвы. Он обыграл москвича Алексея Миллера со счётом 7:6, 6:1. Третье место в женском одиночном разряде заняла уроженка Москвы Валерия Ющенко. Она победила Анну Снигирёву из города Истра со счётом 6:4, 6:4.