Хаас: когда Джокович не выигрывает, мы воспринимаем это как провал, это возмутительно

Томми Хаас, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира высказался о реакции на возможное поражение Новака Джоковича. Хаас указал, что, если серб не выиграет титул, болельщики сочтут это провалом, чего не должно быть.
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«Я чувствую, что каждый раз, когда он не выигрывает турнир, мы все воспринимаем это как провал. Даже в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису мы все говорили: «О, он проиграл в полуфинале, он не выиграл в Австралии». Сколько людей хотели бы когда-нибудь попасть в полуфинал… Это действительно возмутительно», — приводит слова Хааса Eurosport.
Напомним, последний раз сербский теннисист выходил на корт Australian Open — 2024, где проиграл будущему чемпиону — итальянцу Яннику Синнеру — с общим счётом 1:3.
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