Хаас: когда Джокович не выигрывает, мы воспринимаем это как провал, это возмутительно

Томми Хаас, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира высказался о реакции на возможное поражение Новака Джоковича. Хаас указал, что, если серб не выиграет титул, болельщики сочтут это провалом, чего не должно быть.

«Я чувствую, что каждый раз, когда он не выигрывает турнир, мы все воспринимаем это как провал. Даже в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису мы все говорили: «О, он проиграл в полуфинале, он не выиграл в Австралии». Сколько людей хотели бы когда-нибудь попасть в полуфинал… Это действительно возмутительно», — приводит слова Хааса Eurosport.

Напомним, последний раз сербский теннисист выходил на корт Australian Open — 2024, где проиграл будущему чемпиону — итальянцу Яннику Синнеру — с общим счётом 1:3.