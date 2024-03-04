Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хаас: когда Джокович не выигрывает, мы воспринимаем это как провал, это возмутительно

Хаас: когда Джокович не выигрывает, мы воспринимаем это как провал, это возмутительно
Getty Images
Аудио-версия:
Комментарии

Томми Хаас, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира высказался о реакции на возможное поражение Новака Джоковича. Хаас указал, что, если серб не выиграет титул, болельщики сочтут это провалом, чего не должно быть.

Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 7 8 3
6 		6 6 6 6
             
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Я чувствую, что каждый раз, когда он не выигрывает турнир, мы все воспринимаем это как провал. Даже в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису мы все говорили: «О, он проиграл в полуфинале, он не выиграл в Австралии». Сколько людей хотели бы когда-нибудь попасть в полуфинал… Это действительно возмутительно», — приводит слова Хааса Eurosport.

Напомним, последний раз сербский теннисист выходил на корт Australian Open — 2024, где проиграл будущему чемпиону — итальянцу Яннику Синнеру — с общим счётом 1:3.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android