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Пивоварова: в мужском теннисе, в отличие от женского, сильная конкуренция

Пивоварова: в мужском теннисе, в отличие от женского, сильная конкуренция
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Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что в мужском теннисе гораздо больше лидеров и прогнозы по нему делать сложнее.

«В мужском теннисе сложно делать какие-либо прогнозы, потому что уровень конкуренции невероятно высокий. В отличие от женского тенниса, в мужском очень много лидеров. Ребята всё время прибавляют, и соперничество очень серьёзное.

В женском теннисе есть несколько лидеров, которые держат высокий уровень, — такие как Арина Соболенко, — но остальные не очень стабильно выступают. Поэтому в мужском теннисе намного сильнее конкуренция», — приводит слова Пивоваровой Газета.Ru.

Отметим, что в мировом рейтинге у мужчин разрыв между очками у лидеров — Новака Джоковича и Карлоса Алькараса — чуть больше тысячи. У женщин возглавляет рейтинг Ига Свёнтек, разрыв между теннисистками около двух и более тысяч очков.

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