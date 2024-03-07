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Энди Маррей – Давид Гоффен 6:3, 6:2, кто победил, результат матча турнира в Индиан-Уэллсе 7 марта

Андрей Рублёв сыграет с Энди Марреем во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Британский теннисист Энди Маррей с победы стартовал на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче первого круга он уверенно обыграл бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:3, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
07 марта 2024, четверг. 01:35 МСК
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Маррей сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету бельгийца два эйса, одна двойная ошибка.

Во втором круге Маррей сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

Турнирная сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь матчей турнира в Индиан-Уэллсе
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