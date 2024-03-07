Андрей Рублёв сыграет с Энди Марреем во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Британский теннисист Энди Маррей с победы стартовал на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче первого круга он уверенно обыграл бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:3, 6:2.
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
07 марта 2024, четверг. 01:35 МСК
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Маррей сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету бельгийца два эйса, одна двойная ошибка.
Во втором круге Маррей сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.
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