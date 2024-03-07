Андрей Рублёв сыграет с Энди Марреем во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Британский теннисист Энди Маррей с победы стартовал на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче первого круга он уверенно обыграл бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Маррей сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету бельгийца два эйса, одна двойная ошибка.

Во втором круге Маррей сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.