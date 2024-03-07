Надаль объявил о снятии с турнира в Индиан-Уэллсе

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль сообщил, что не выступит на турнире категории Masters в Индиан-Уэллсе (США). Об этом 37-летний испанский теннисист сообщил в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

«С большой печалью я вынужден сняться с этого потрясающего турнира в Индиан-Уэллсе. Все знают, как сильно я люблю это место и как сильно я люблю здесь играть. Это также одна из причин, по которой я очень рано приехал в пустыню, чтобы потренироваться и постараться подготовиться.

Я усердно работал и тренировался, и вы все знаете, что я прошел тест в эти выходные, но я не считаю себя готовым выступить на самом высоком уровне на таком важном турнире. Это нелегкое решение, на самом деле оно сложное, но я не могу лгать себе и тысячам болельщиков. Я буду скучать по всем вам, и я уверен, что турнир пройдёт с большим успехом», — написал Надаль.

В первом круге турнира в Индиан-Уэллсе Рафаэль Надаль должен был сыграть с канадцем Милошем Раоничем.