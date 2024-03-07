Наоми Осака — о новом этапе карьеры: я уже забыла, что значит быть первой сеяной

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака порассуждала о новом этапе своей карьеры.

«Сейчас я в топ-200, и это меня очень радует. Я уже забыла, что значит быть первой сеяной. Всегда говорила, что я перфекционистка, и даже во время беременности мечтала о новых достижениях. Естественно, поражение в первом круге Australian Open не входило в мои планы. Однако мне стоит оставаться реалисткой и относиться к себе добрее. Не хочу негативно мыслить на этом этапе карьеры», — сказала Осака на пресс-конференции.

Напомним, Осака выступит на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге соревнований в США японская спортсменка встретится с представительницей Италии Сарой Эррани.