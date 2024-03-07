ITF подтвердила участие российских теннисистов в парном разряде и миксте на Олимпиаде-2024

Международная федерация тенниса (ITF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже в парном разряде и миксте.

«Они смогут принять участие в соревнованиях в парном и смешанном разрядах», — приводит слова пресс-службы ITF «РИА Новости».

Напомним, вчера, 6 марта, стало известно, что Международная федерация тенниса приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры, на которых также смогут сыграть российские спортсмены, пройдут с 28 августа по 8 сентября. Сообщается, что нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям к отбору, которые изложены в регламентах ITF.