Кёллерер: если бы не ковид, Доминик Тим никогда бы не выиграл турнир «Большого шлема»

Бывший австрийский теннисист (лучшая позиция в рейтинге ATP – 55-я) Даниэль Кёллерер обрушился с критикой на чемпиона US Open – 2020 соотечественника Доминика Тима.

«Этот парень всегда что-то замышляет. Если я сейчас скажу это, то уже даже не буду гопником. Я стану знаменитым, потому что хоть кто-то об этом скажет. Если бы не коронавирус, Тим никогда бы не выиграл турнир «Большого шлема». И его третье место в мировом рейтинге завышено.

Сейчас вы можете наблюдать, где он находится. На Кубке Дэвиса ему пришлось отыгрывать сет-пойнт у 700-й ракетки мира. Он уже даже не может справляться с поражениями. А до нормальной физической формы ему вообще далеко. Он больше не выигрывает пятисетовые матчи. Он каждый раз будто спит в первой партии, я не знаю, где он находится», — приводит слова Кёллерера Kronen Zeitung.