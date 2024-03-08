Стэн Вавринка потерпел поражение на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка неудачно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составил почти $ 9 млн.
В матче первого круга Вавринка со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 2:6 проиграл 63-й ракетке мира 23-летнему чеху Томашу Махачу. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 6 минут.
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
07 марта 2024, четверг. 22:10 МСК
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|2
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|4
|6
Томаш Махач
Т. Махач
В рамках встречи Вавринка три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Махача два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.
Следующим соперником Махача в Индиан-Уэллсе станет 21-я ракетка мира 35-летний представитель Франции Адриан Маннарино (21).
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