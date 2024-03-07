Надаль вышел из себя. Рафу впервые наказали за нецензурную брань в Индиан-Уэллсе в 2016-м

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем. В первом круге испанец должен был играть с канадцем Милошем Раоничем, но теперь в основной сетке его заменит индиец Сумит Нагал.

37-летний Надаль всё-таки пока не готов выдерживать полноценные физические нагрузки после долгого процесса восстановления. Он постарается проявить себя во время грунтового сезона, в частности на «Ролан Гаррос», который выигрывал 14 раз. На других покрытиях Рафа если и будет играть, то очень редко. Хотя испанец возлагал большие надежды на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где трижды брал титул (2007, 2009, 2013).

Рафа летел в США на одном самолёте со своим принципиальным соперником, 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем. Болельщики даже предвкушали их потенциальную встречу в Индиан-Уэллсе, но не судьба. Скорее всего, публика в Калифорнии в последний раз видела сражение Надаля и Джоковича в 2016 году. Тогда Новак обыграл Рафу (7:6, 6:2) в полуфинале, а в решающем матче разгромил Милоша Раонича (6:2, 6:0) и взял пятый и пока последний для себя титул в Индиан-Уэллсе.

Надаль тогда очень хотел выиграть «Мастерс». По ходу турнира Рафа демонстрировал несвойственную себе нервозность, за что впервые в карьере был наказан. В четвёртом раунде турнира в Индиан-Уэллсе Надаль неожиданно столкнулся с проблемами в противостоянии с 18-летним немцем Александром Зверевым (6:7, 6:0, 7:5), который тогда только врывался в ATP-тур и делал первые шаги к выходу на элитный уровень.

Рафаэль Надаль на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2016-м Фото: Harry How/Getty Images

В первой партии Надаль упустил сет-пойнт, а в третьей ценой невероятных усилий сделал камбэк с 2:5 и отыграл матч-пойнт. Звереву банально не хватило опыта, чтобы дожать Рафу и преподнести сенсацию. Но Александр всё равно заставил легендарного испанца по полной выкладываться на корте. Надаль явно не ожидал ничего подобного, поэтому разнервничался.

Во время матча Рафа впервые в карьере был наказан за нецензурную брань. Надаль был недоволен тем, что Зверев несколько раз на своей подаче просил убрать «летающую камеру». Он подошёл к арбитру Седрику Мурье и высказал претензии, но тот не видел ничего противозаконного в действиях Александра. Надалю это не понравилось, и он позволил себе ругань, за что получил от рефери то самое дебютное предупреждение в ATP-туре.

В конечном итоге серьёзного конфликта удалось избежать, но даже такой случай эмоционального срыва был совершенно нехарактерным для испанца. Можно вспомнить разве что споры с судьёй из-за фиксации аута во время матча Итогового турнира ATP – 2010 с чехом Томашем Бердыхом, когда Рафа даже грозился покинуть игру. Но тогда предупреждения удалось избежать.

В инциденте в игре со Зверевым в Индиан-Уэллсе Надаль быстро признал свою неправоту и извинился.

«Мне очень жаль, я прошу прощения. Я никогда не швыряю ракетки и не делаю ничего непристойного, поэтому мне очень неловко. Больше этого не повторится», – заявил Надаль после матча.

Рафа также отдал должное Звереву и сказал, что тот вскоре может стать первой ракеткой мира.

«Теперь я знаю, какими тяжёлыми бывают поражения. Но для меня большая честь услышать подобные слова от Рафы, потому что он всё это проходил. Посмотрим, чего я смогу достичь», — ответил Александр на комплимент.

Александр Зверев на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2016-м Фото: Julian Finney/Getty Images

Зверев в конечном счёте достиг очень многого. Выиграл 21 титул ATP, в том числе два Итоговых. Хотя турниры «Большого шлема» ему пока не покорялись. Лучший результат на мэйджорах – финал US Open в 2020-м. Первой ракеткой мира Александр тоже ещё не был, но занимал второе место в рейтинге в 2022-м. Звереву сейчас 26 лет, так что слова Надаля он ещё может претворить в жизнь.

Что касается самого Рафы, то после прохода Александра в Индиан-Уэллсе в 2016-м он разобрался с японцем Кеем Нисикори (6:4, 6:3) в четвертьфинале. На следующей стадии, как упоминалось выше, Надаль проиграл будущему чемпиону Новаку Джоковичу. Серб тогда запомнился не только классной игрой в Калифорнии, но и резонансными комментариями о призовых в мужском и женском теннисе, которые стали настоящей «информационной бомбой» в медиа.

Надаль после этого ещё трижды играл в Индиан-Уэллсе. В 2017-м вылетел в четвёртом раунде, уступив будущему чемпиону Роджеру Федереру (2:6, 3:6). В 2019-м дошёл до полуфинала, но снялся из-за травмы перед игрой с тем же Федерером. Отличный шанс взять титул Рафа упустил в 2022-м, когда в финале сенсационно проиграл 20-му сеяному американцу Тейлору Фритцу (3:6, 6:7).

Неизвестно, сыграет ли Надаль ещё когда-либо в Индиан-Уэллсе. Бывшая вторая ракетка мира, а ныне директор калифорнийского «Мастерса» Томми Хаас выразил надежду, что испанец вернётся в следующем году. Любители тенниса тоже этого хотели бы, но нынешнее состояние Рафы делает вероятность подобного сценария крайне низкой.