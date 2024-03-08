Анна Блинкова обыграла Карлину Плишкову в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

В первом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 45-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова (39-я), представляющая Чехию. В двух сетах победу одержала россиянка со счётом 6:1, 2:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Блинкова сделала три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Плишковой три эйса, 14 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Блинкова сыграет с теннисисткой из США пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.