Анна Блинкова обыграла Карлину Плишкову в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

В первом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 45-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова (39-я), представляющая Чехию. В двух сетах победу одержала россиянка со счётом 6:1, 2:6, 6:4.
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Блинкова сделала три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Плишковой три эйса, 14 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге Блинкова сыграет с теннисисткой из США пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.
- 8 марта 2024
-
03:03
-
02:34
-
02:32
-
01:33
-
00:40
-
00:18
-
00:11
-
00:00
- 7 марта 2024
-
23:48
-
23:21
-
22:40
-
22:32
-
22:18
-
21:47
-
21:39
-
21:35
-
20:53
-
20:32
-
20:12
-
19:58
-
19:46
-
19:14
-
18:59
-
18:48
-
18:32
-
18:22
-
17:53
-
17:44
-
17:00
-
16:34
-
15:52
-
15:20
-
15:02
-
14:53
-
14:52