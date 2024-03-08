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Анна Блинкова – Каролина Плишкова 6:1 2:6 6:4, победила Блинкова, результат матча в Индиан-Уэллсе 8 марта

Анна Блинкова обыграла Карлину Плишкову в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
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В первом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 45-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова (39-я), представляющая Чехию. В двух сетах победу одержала россиянка со счётом 6:1, 2:6, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
08 марта 2024, пятница. 01:15 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
1 		6 4
         
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Блинкова сделала три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Плишковой три эйса, 14 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Блинкова сыграет с теннисисткой из США пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.

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