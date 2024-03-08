Стал известен первый соперник Людмилы Самсоновой на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Определился первый соперник 15-й ракетки мира российской теннисистки Людмилы Самсоновой на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Им стала экс-первая ракетка мира из Японии Наоми Осака.

В матче первого круга Осака со счётом 6:3, 6:1 обыграла 100-ю ракетку мира из Италии Сару Эррани. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 9 минут.

В рамках встречи Осака девять раз подал навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Эррани две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 10. Итальянка не сделала ни одного эйса.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.