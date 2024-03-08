Бадоса: пообещала себе, что буду бороться на корте до конца. На это меня вдохновил Надаль

Бывшая вторая ракетка мира 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о сложностях в теннисе и призналась, что вдохновляется соотечественником Рафаэлем Надалем.

«Теннис — тяжёлый вид спорта, он бросает тебе вызов каждый день. Думаю, что большей сложности ему добавляет то, что это индивидуальный вид спорта. Я как-то пообещала себе, что буду бороться, буду воином на корте. Думаю, меня на это вдохновил Рафа. Глядя на него, я сказала себе, что независимо от того, как я себя чувствую в конкретный день психологически и морально, я буду бороться до конца», — приводит слова Бадосы Tennis Channel.

Ранее Бадоса снялась с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) из-за травмы. В основной сетке испанскую теннисистку заменила Надия Подороска (Аргентина).