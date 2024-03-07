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«Мы разочарованы». Директор турнира в Индиан-Уэллсе — о снятии Надаля

«Мы разочарованы». Директор турнира в Индиан-Уэллсе — о снятии Надаля
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Бывшая вторая ракетка мира, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», а ныне директор турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе немецкий теннисист Томми Хаас прокомментировал снятие испанского спортсмена Рафаэля Надаля с турнира в США.

«Мы разочарованы, что Рафа не сможет сыграть на турнире в Индиан-Уэллсе, но мы желаем ему скорейшего восстановления и надеемся, что он в ближайшее время сможет вновь вернуться в строй. Надаль — один из самых любимых болельщиками теннисистов здесь. Мы надеемся снова увидеть его на турнире в Индиан-Уэллсе в будущем», — приводит слова Хааса Sportskeeda.

Напомним, в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе 37-летний Рафаэль Надаль должен был сыграть с канадским теннисистом Милошем Раоничем.

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