Вавринка: на турнире в Индиан-Уэллсе мы играем мячами, которые выглядят использованными

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка раскритиковал качество мячей, использующихся на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Это ненормально, что в 2024 году на турнире в Индиан-Уэллсе, одном из самых важных теннисных турниров в мире, нам приходится играть мячами, которые выглядят использованными», — написал Вавринка на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Стэн Вавринка потерпел поражение в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе от чешского теннисиста Томаша Махача. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2 в пользу представителя Чехии. Следующим соперником Махача в Индиан-Уэллсе станет 21-я ракетка мира 35-летний представитель Франции Адриан Маннарино (21). Турнир в США проходит с 6 по 17 марта.