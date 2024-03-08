Блинкова — о победе над Плишковой: на матчболе я себе сказала: «попади в центр корта»

Российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала победу над экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии в первом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Россиянка выиграла в трёх сетах со счётом 6:1, 2:6, 6:4.

«Было тяжело, матч был очень нервный. Ветер мешал контролировать отскок мяча. Плишкова била очень сильно, но в первом сете много ошибалась. Я много бегала и возвращала все мячи. Во втором сете у меня было много брейк-пойнтов, и хотя я проиграла, было ощущение, что я недалеко от неё. В третьем сете были длинные розыгрыши, у нас обеих случались глупые ошибки. В последнем гейме при 0:30 я старалась быть спокойной. На матчболе сказала себе: «попади в центр корта», — сказала Блинкова в эфире YouTube-канала «Больше!».

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе Блинкова сыграет с теннисисткой из США, пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.