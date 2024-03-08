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Блинкова: рейтинг ни имеет никакого значения

Блинкова: рейтинг ни имеет никакого значения
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Российская теннисистка, 45-я ракетка мира Анна Блинкова рассказала об успешном старте в WTA в 2024 году.

«Я каждый день работаю над всеми аспектами игры, над техникой, физикой, ОФП, психологической и ментальной подготовкой. Я постоянно думаю над тем, как стать лучше как игрок. Нужно каждый день давать свой максимум. Это проще сказать, чем сделать, но это ключ ко всему. Перед матчами я говорю себе, что я могу выиграть, но не обязана. Таким образом я снимаю с себя лишнее давление. Рейтинг ни имеет никакого значения: можно проиграть кому угодно и выиграть у кого угодно», — скала Блинкова в эфире в эфире YouTube-канала «Больше!».

В данный момент российская теннисистка выступает на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге россиянка сыграет с с теннисисткой из США, пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

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