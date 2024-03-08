Новак Джокович рассказал о дружбе с Николой Йокичем

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, рассказал о дружбе с сербским баскетболистом Николой Йокичем, центровым клуба НБА «Денвер Наггетс».

«Я слежу за карьерой Николы Йокича. Его уже три года подряд признавали лучшим игроком НБА. Мы с ним на связи. Я очень рад был приехать и посмотреть, как Никола играет против «Лос-Анджелес Лейкерс», увидеть Леброна. Они невероятные спортсмены. Видеть кого-то, как Никола Йокич, который приехал из маленькой Сербии, стал лучшим игроком в мире – это просто потрясающе. Мы стараемся максимально поддерживать друг друга», — приводит слова Джоковича Youtube-канал «Больше!»

Напомним, Новак Джокович приехал в США для выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В субботу, 9 марта, он сыграет с австралийцем Александром Вукичем, 69-й ракеткой мира.