Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович рассказал о дружбе с Николой Йокичем

Новак Джокович рассказал о дружбе с Николой Йокичем
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, рассказал о дружбе с сербским баскетболистом Николой Йокичем, центровым клуба НБА «Денвер Наггетс».

«Я слежу за карьерой Николы Йокича. Его уже три года подряд признавали лучшим игроком НБА. Мы с ним на связи. Я очень рад был приехать и посмотреть, как Никола играет против «Лос-Анджелес Лейкерс», увидеть Леброна. Они невероятные спортсмены. Видеть кого-то, как Никола Йокич, который приехал из маленькой Сербии, стал лучшим игроком в мире – это просто потрясающе. Мы стараемся максимально поддерживать друг друга», — приводит слова Джоковича Youtube-канал «Больше

Напомним, Новак Джокович приехал в США для выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В субботу, 9 марта, он сыграет с австралийцем Александром Вукичем, 69-й ракеткой мира.

Материалы по теме
Алькарас не выигрывает титулов уже семь месяцев. Что происходит со второй ракеткой мира?
Алькарас не выигрывает титулов уже семь месяцев. Что происходит со второй ракеткой мира?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android