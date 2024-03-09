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Янник Синнер обыграл Коккинакиса и вышел в третий раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Янник Синнер обыграл Коккинакиса и вышел в третий раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Сегодня, 9 марта, завершился матч второго раунда турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США) между итальянским теннисистом, третьей ракеткой мира Янником Синнером и австралийцем Танаси Коккинакисом. Победу одержал Синнер со счётом 6:3, 6:0.

Матч продолжался 1 час 20 минут. На счету австралийца семь подач навылет и две двойные ошибки. Синнер же реализовал четыре брейк-пойнта из шести, а двойных ошибок не допускал вовсе.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 22:10 МСК
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе продолжится до 17 марта. Его призовой фонд составил $ 8 995 555. В третьем круге Синнеру будет противостоять или Ян-Леннард Штруфф из Германии, или Борна Чорич из Хорватии. Их матч состоится 9 марта и начнётся ориентировочно в 4:30 по мск.

Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.

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