Янник Синнер обыграл Коккинакиса и вышел в третий раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 9 марта, завершился матч второго раунда турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США) между итальянским теннисистом, третьей ракеткой мира Янником Синнером и австралийцем Танаси Коккинакисом. Победу одержал Синнер со счётом 6:3, 6:0.
Матч продолжался 1 час 20 минут. На счету австралийца семь подач навылет и две двойные ошибки. Синнер же реализовал четыре брейк-пойнта из шести, а двойных ошибок не допускал вовсе.
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Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе продолжится до 17 марта. Его призовой фонд составил $ 8 995 555. В третьем круге Синнеру будет противостоять или Ян-Леннард Штруфф из Германии, или Борна Чорич из Хорватии. Их матч состоится 9 марта и начнётся ориентировочно в 4:30 по мск.
Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.
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