Возняцки в двух сетах обыграла Векич и вышла в третий круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки из Дании (204-я в текущей мировой классификации) вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Возняцки победила в двух сетах 36-ю ракетку мира хорватку Донну Векич — 7:6 (7:5), 6:3.

В третьем круге Возняцки встретится с победителем матча между шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса, посеянной на турнире в Индиан-Уэллсе под шестым номером, и американкой Кэти Волынец, занимающей в рейтинге WTA 131-е место.