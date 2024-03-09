Возняцки в двух сетах обыграла Векич и вышла в третий круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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Экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки из Дании (204-я в текущей мировой классификации) вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Возняцки победила в двух сетах 36-ю ракетку мира хорватку Донну Векич — 7:6 (7:5), 6:3.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 01:55 МСК
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
Каролина Возняцки
К. Возняцки
В третьем круге Возняцки встретится с победителем матча между шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса, посеянной на турнире в Индиан-Уэллсе под шестым номером, и американкой Кэти Волынец, занимающей в рейтинге WTA 131-е место.
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