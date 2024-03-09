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Донна Векич – Каролина Возняцки 6:7, 3:6, кто победил, результат матча 1/32 финала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе 9 марта

Возняцки в двух сетах обыграла Векич и вышла в третий круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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Экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки из Дании (204-я в текущей мировой классификации) вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Возняцки победила в двух сетах 36-ю ракетку мира хорватку Донну Векич — 7:6 (7:5), 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 01:55 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки

В третьем круге Возняцки встретится с победителем матча между шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса, посеянной на турнире в Индиан-Уэллсе под шестым номером, и американкой Кэти Волынец, занимающей в рейтинге WTA 131-е место.

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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