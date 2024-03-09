Онс Жабер сенсационно уступила 131-й ракетке Кэти Волынец на турнире в Индиан-Уэллсе

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер уступила американке Кэти Волынец (131-я ракетка) во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:4 в пользу Волынец.
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Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За это время Жабер сделала четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Волынец один эйс и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Американка также не допустила ни одной двойной ошибки.
В третьем круге Волынец сыграет с теннисисткой из Дании Каролиной Возняцки.
Отметим, что в первой встрече турнира WTA-1000 Кэти Волынец обыграла 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.
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