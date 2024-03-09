Шнайдер — о выходе в третий круг в Индиан-Уэллсе: хотела встретиться с Саккари

Российская теннисистка, 74-я ракетка мира Диана Шнайдер прокомментировала победу над румынкой Аной Богдан (5:7, 7:6 (8:6), 6:3) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Довольна тем, что выиграла. Есть над чем поработать и в техническом, и в тактическом плане. Это моя первая победа в Индиан-Уэллсе, и это добавляет хорошего настроения перед завтрашним матчем. Но, конечно, я очень устала – это был мой самый долгий матч в этом году. В первом сете никак не могла найти свой ритм и игру, приспособиться к специфическим мячам и корту. Было тяжело себя завести, играла не супер и усложняла себе игру, но, когда отыграла матчбол и довела второй сет до победы, стало легче. Считаю, что вытащила матч на характере. Я очень хотела выиграть свой первый матч после травмы, хотела вновь встретиться с Марией Саккари», — сказала Шнайдер в эфире YouTube-канала «Больше!».

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе россиянка сыграет с девятой ракеткой мира Марией Саккари из Греции. В единственной встрече между соперницами, состоявшейся во втором круге Australian Open — 2023, Саккари одержала победу в трёх сетах — 3:6, 7:5, 6:3.