Джокович ответил, сколько ТБШ он бы выиграл, если бы не борьба с Федерером и Надалем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира cербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, сколько турниров «Большого шлема» он бы выиграл, если бы не нужно было играть с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

«А что если, а что если… Я об этом совсем не думаю. Вы спрашиваете, сколько трофеев я мог бы выиграть, если бы не Роджер и Рафа, но я стараюсь смотреть на это с другой стороны. Я очень благодарен за то, что у меня было соперничество с этими двумя парнями, потому что они сделали меня лучше. Я говорил это миллион раз.

Когда я выиграл Открытый чемпионат Австралии в 2008 году, я почувствовал, что растопил лёд и что наконец я готов вступить в борьбу с ними, доминировать в спорте и быть лучшим, но в течение трёх следующих лет я не мог этого сделать.

Мне потребовалось время, чтобы подобрать ключ к игре Надаля и Федерера, особенно в важнейших матчах на самых крупных турнирах. Я просто не мог их обыграть, когда это имело наибольшее значение… Потом всё изменилось, и я понял, что мне нужно делать. Можно сказать, что я созрел психологически, эмоционально и, конечно, физически.

Кроме того, я стал более опытным как игрок. С тех пор моя карьера, к счастью, развивается по восходящей, что просто замечательно, но это всё благодаря им, нашему соперничеству и урокам, которые мне пришлось усвоить в матчах с ними. Особенно в тех, которые я проиграл.

Я помню, как Джон Макинрой сказал, что, когда Бьорн Борг завершил карьеру, он почувствовал, что часть его самого тоже ушла. Я должен сказать, что я испытываю похожее чувство, учитывая, что Роджер уже ушёл, а Рафа не очень много играет. Это странное чувство.

Конечно, я стараюсь найти нового соперника (улыбается), и в последнее время у меня было несколько отличных матчей с Алькарасом и Синнером, но Роджер и Рафа по-прежнему остаются двумя самыми главными соперниками», — сказал Джокович на пресс-конференции.