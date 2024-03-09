Медведев — о финале АО-2022: обычно после матчей я с позитивом смотрю вперёд, но не тогда

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, что стало самым серьёзным психологическим испытанием в его карьере.

«Матч с Рафой Надалем на Открытом чемпионате Австралии два года назад. Финал, который я проиграл. Это было очень тяжело для меня. По многим причинам. Обычно после матчей я с позитивом смотрю в будущее. Но в тот раз всё было иначе. Я постоянно вспоминал тот матч с Рафой. Многие вещи не выходят у меня из головы и по сей день. Какие-то вопросы так и остались без ответа. Но одно можно сказать точно: я многому научился после того поражения. Возможно, благодаря этому я стал лучше как игрок», — приводит слова Медведева CLAY.

Напомним, в решающем матче Australian Open – 2022 35-летний Рафаэль Надаль в тяжелейшем матче обыграл Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты.