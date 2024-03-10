Норри прокомментировал победу над Сонего во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Британский теннисист 28-я ракетка мира Кэмерон Норри прокомментировал победу над 55-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Спортсмен обыграл соперника со счётом 6:4, 6:4.

«Я пропустил пару мячей в финальном гейме, и Лоренцо стал играть немного лучше. Я пропустил там, где должен был реализовывать, и проигрывал 0:30. Подумал тогда: «Вау». Но я не сделал ничего особенного, просто хорошо играл на первой подаче. Повезло, что всё закончилось успешно», — приводит слова Норри пресс-служба ATP.

Напомним, Кэмерон Норри был чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе в 2021 году. В прошлом сезоне спортсмен дошёл до четвертьфинала соревнований, где проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в двух сетах.