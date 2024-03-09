Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Медведев, Касаткина, Шнайдер, Блинкова: онлайн-трансляция Индиан-Уэллса-2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Касаткина рвётся в 3-й круг Индиан-Уэллса! Также бьются Медведев, Шнайдер, Блинкова. LIVE!
Даниил Сальников
Касаткина рвётся в 3-й круг Индиан-Уэллса!
Комментарии
На мартовском «Мастерсе» в ночь с субботы на воскресенье завершится 2-й круг. На корты выйдут и 6 россиян. Все подробности — в трансляции.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе-2024. В ночь с субботы на воскресенье пройдут 32 матча второго круга – по 16 из нижней половины сетки у женщин и верхней половины сетки у мужчин. На корты среди прочих выйдут и шестеро россиян – Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (11), Людмила Самсонова (14), Диана Шнайдер и Анна Блинкова. Причём Шнайдер сразится с Марией Саккари (9), а Блинкова – с Джессикой Пегулой (5). В этот день сыграют и другие представители топ-10 – Кори Гауфф (3), Арина Соболенко (2), Хольгер Руне (7) и Новак Джокович (1). Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.

Индиан-Уэллс – 2024. Мужчины. Сетка
Индиан-Уэллс – 2024. Женщины. Сетка
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Осеан Доден
Франция
Осеан Доден
О. Доден
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
1
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 23:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Расписание субботы-воскресенья
Live Даниил Сальников

Расписание субботы-воскресенья

В 4-й день в Индиан-Уэллсе сыграют шестеро россиян. Вот как выглядит расписание матчей.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android