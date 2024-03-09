Касаткина рвётся в 3-й круг Индиан-Уэллса! Также бьются Медведев, Шнайдер, Блинкова. LIVE!

На мартовском «Мастерсе» в ночь с субботы на воскресенье завершится 2-й круг. На корты выйдут и 6 россиян. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе-2024. В ночь с субботы на воскресенье пройдут 32 матча второго круга – по 16 из нижней половины сетки у женщин и верхней половины сетки у мужчин. На корты среди прочих выйдут и шестеро россиян – Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (11), Людмила Самсонова (14), Диана Шнайдер и Анна Блинкова. Причём Шнайдер сразится с Марией Саккари (9), а Блинкова – с Джессикой Пегулой (5). В этот день сыграют и другие представители топ-10 – Кори Гауфф (3), Арина Соболенко (2), Хольгер Руне (7) и Новак Джокович (1). Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.