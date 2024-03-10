Джокович в трёх сетах обыграл Вукича и вышел в третий раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 10 марта, на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и австралийцем Александром Вукичем (69-я ракетка). Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу серба.

Матч продолжался 2 часа и 10 минут. Джокович сделал 11 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Австралийский теннисист выполнил девять эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.

В следующем круге Джоковичубудет противостоять 20-летний итальянский теннисист, 123-я ракетка мира Лука Нарди, который в трёх сетах обыграл китайца Чжан Чжичжэня.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

Джокович сыграл с сыном в американский футбол: