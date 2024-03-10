Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джококович – Александар Вукич 6:2 5:7 6:3, победил Джокович, результат матча в Индиан-Уэллсе 10 марта

Джокович в трёх сетах обыграл Вукича и вышел в третий раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 марта, на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и австралийцем Александром Вукичем (69-я ракетка). Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу серба.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 02:20 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 3
         
Александар Вукич
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич

Матч продолжался 2 часа и 10 минут. Джокович сделал 11 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Австралийский теннисист выполнил девять эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.

В следующем круге Джоковичубудет противостоять 20-летний итальянский теннисист, 123-я ракетка мира Лука Нарди, который в трёх сетах обыграл китайца Чжан Чжичжэня.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

Календарь турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе

Джокович сыграл с сыном в американский футбол:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android