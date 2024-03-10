Роман Сафиуллин уступил Себастьяну Корде и покинул «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист, 42-я ракетка мира Роман Сафиуллин проиграл американскому теннисисту Себастьяну Корде (29-я ракетка) во втором круге турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:2 в пользу американца.
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Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Сафиуллин сделал две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Американский теннисист выполнил пять эйсов, не совершил двойных ошибок и смог реализовать 4 брейк-пойнта из 8.
В следующем круге Корде будет противостоять победитель пары Даниил Медведев (Россия, 4-я ракетка) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания, 64-я ракетка).
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.
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