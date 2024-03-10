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Свитолина в трёх сетах одолела Синякову и вышла в следующий круг Индиан-Уэллс

Свитолина в трёх сетах одолела Синякову и вышла в следующий круг Индиан-Уэллс
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В первом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 17-я ракетка мира украиснкая теннисистка Элина Свитолина и 41-я ракетка мира Катержина Синякова, представляющая Чехию. В трёх сетах победу одержала Свитолина со счётом 6:3, 2:6, 6:1.

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. За это время Свитолина сделала две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Синяковой ни одного эйса, семь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 03:45 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 1
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
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