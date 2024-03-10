Свитолина в трёх сетах одолела Синякову и вышла в следующий круг Индиан-Уэллс

В первом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 17-я ракетка мира украиснкая теннисистка Элина Свитолина и 41-я ракетка мира Катержина Синякова, представляющая Чехию. В трёх сетах победу одержала Свитолина со счётом 6:3, 2:6, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. За это время Свитолина сделала две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Синяковой ни одного эйса, семь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.
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