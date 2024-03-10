Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 10 марта: результаты матчей

На турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) завершился очередной игровой день. По результатам матчей 10 марта в третий круг турнира из российских теннисисток пробились Дарья Касаткина и Анна Блинкова. Покидают турнир 15-я ракетка мира Людмила Самсонова и Диана Шнайдер (74-я в рейтинге WTA).

Российская теннисистка Анна Блинкова (45-я в рейтинге WTA) в трёх сетах обыграла пятую ракетку мира Джессику Пегулу из США — 6:2, 3:6, 6:3. В следующем круге россиянка сыграет с француженкой Диан Парри.

Первая ракетка России Дарья Касаткина (12-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 7:6 (7:5) победила Осеан Доден из Франции, занимающую 85-ю строчку в рейтинге WTA. Следующей соперницей россиянки станет 44-я ракетка мира американка Слоан Стивенс.

Закончила выступления на турнире 15-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова. В матче второго круга она уступила четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема» японке Наоми Осаке со счётом 5:7, 3:6.

19-летняя Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге она уступила представительнице Греции Марии Саккари со счётом 7:5, 4:6, 0:6.

Результаты других наиболее заметных матчей дня:

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Питон Стирнс (США, 64) — 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6);

Кори Гауфф (США, 3) — Клара Бюрель (Франция, 47) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:4);

Эмма Радукану (Великобритания, 250) — Даяна Ястремская (Украина, 31) — 4:0, отказ;

Кэролайн Доулхайд (США, 51) — Виктория Азаренко (Беларусь, 30) — 7:5, 2:6, 6:3.