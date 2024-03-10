Соболенко выиграла 15 матчей подряд с соперницами не из топ-50 рейтинга WTA

Двухкратная победительница «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, начиная с мая 2023 года, одержала 15 побед подряд в матчах с соперницами, не входящими в топ-50 мирового рейтинга WTA. Это её самая длинная победная серия против соперниц с подобным рейтингом.

Последнее поражение Соболенко нанесла американская теннисистка Софья Кенин, победительница Australian Open — 2020, во втором круге WTA-1000 в Риме 2023 года.

Тогда Соболенко проиграла со счётом 6:7 (4:7), 2:6, допустив 32 невынужденные ошибки.

Напомним, в следующем круге проходящего с 6 по 17 марта турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) белорусская теннисистка встретится с Эммой Радукану из Великобритании.