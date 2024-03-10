Джокович вторым после Надаля выиграл 400 матчей на «Мастерсах»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович выиграл 400-й матч на турнирах серии «Мастерс».

Это произошло во втором круге Индиан-Уэллса (США). Новак одержал победу над австралийцем Александром Вукичем (69-я ракетка). Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу сербского теннисиста.

Джокович стал вторым в истории теннисистом после испанца Рафаэля Надаля, которому удалось преодолеть рубеж в 400 побед на «Мастерсах». На данный момент в активе Надаля 406 выигранных матчей на «Мастерсах», у идущего третьим по этому показателю швейцарца Роджера Федерера – 381.

Напомним, в следующем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) сербский теннисист сразится с 20-летним итальянцем Лукой Нарди.