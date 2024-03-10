Индиан-Уэллс-2024, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 10 марта, пройдёт пятый игровой день «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Будут сыграны матчи третьего круга турнира. Встречи первого запуска стартуют около 21:00 мск.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием и примерным временем начала матчей пятого игрового дня соревнований в Индиан-Уэллсе.
10 марта
21:00
Тьяго Уайлд (Бразилия, Q) — Фабиан Марожан (Венгрия)
Фрэнсис Тиафо (США, 18) — Стефанос Циципас (Греция, 11)
22:30
Александр Бублик (Казахстан, 20) — Алекс де Минор (Австралия, 10)
23:00
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 31) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
11 марта
00:30
Ян-Леннард Штруфф (Германия, 25) — Янник Синнер (Италия, 3)
01:30
Андрей Рублёв (Россия, 5) — Иржи Легечка (Чехия, 32)
4:00
Александр Зверев (Германия, 6) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 27)
6:00
Бен Шелтон (США, 16) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 22)