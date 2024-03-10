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Индиан-Уэллс-2024, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 10 марта, пройдёт пятый игровой день «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Будут сыграны матчи третьего круга турнира. Встречи первого запуска стартуют около 21:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием и примерным временем начала матчей пятого игрового дня соревнований в Индиан-Уэллсе.

10 марта

21:00

Тьяго Уайлд (Бразилия, Q) — Фабиан Марожан (Венгрия)

Фрэнсис Тиафо (США, 18) — Стефанос Циципас (Греция, 11)

22:30

Александр Бублик (Казахстан, 20) — Алекс де Минор (Австралия, 10)

23:00

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 31) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

11 марта

00:30

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 25) — Янник Синнер (Италия, 3)

01:30

Андрей Рублёв (Россия, 5) — Иржи Легечка (Чехия, 32)

4:00

Александр Зверев (Германия, 6) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 27)

6:00

Бен Шелтон (США, 16) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 22)