Циципас уверенно обыграл Тиафо и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Греческий теннисист Стефанос Циципас, 11-я ракетка мира, уверенно вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В своём матче третьего круга спортсмен в двух сетах обыграл 18-ю ракетку мира из США Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Стефанос Циципас выполнил 11 эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Фрэнсиса Тиафо — две подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Также каждый из теннисистов по ходу встречи допустил по одной двойной ошибке.

За выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Стефанос Циципас поборется либо с пятой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым, либо с 32-й ракеткой мира из Чехии Иржи Легечкой.