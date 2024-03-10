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Циципас уверенно обыграл Тиафо и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Циципас уверенно обыграл Тиафо и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, 11-я ракетка мира, уверенно вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В своём матче третьего круга спортсмен в двух сетах обыграл 18-ю ракетку мира из США Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Стефанос Циципас выполнил 11 эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Фрэнсиса Тиафо — две подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Также каждый из теннисистов по ходу встречи допустил по одной двойной ошибке.

За выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Стефанос Циципас поборется либо с пятой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым, либо с 32-й ракеткой мира из Чехии Иржи Легечкой.

Сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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