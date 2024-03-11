Бублик с «баранкой» проиграл де Минору в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 10 марта, на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) встретились 20-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и представитель Австралии, 10-я ракетка мира Алекс де Минор. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу австралийского теннисиста.

Матч продолжался 1 час и 27 минут. Бублик сделал шесть подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. Де Минор выполнил три эйса, сделал три двойные ошибки и реализовал пять из двенадцати брейк-пойнтов.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.