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Бублик с «баранкой» проиграл де Минору в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Бублик с «баранкой» проиграл де Минору в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Сегодня, 10 марта, на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) встретились 20-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и представитель Австралии, 10-я ракетка мира Алекс де Минор. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу австралийского теннисиста.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 22:35 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		0
7 		6
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч продолжался 1 час и 27 минут. Бублик сделал шесть подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. Де Минор выполнил три эйса, сделал три двойные ошибки и реализовал пять из двенадцати брейк-пойнтов.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

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