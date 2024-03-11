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Юлия Путинцева в 2 сетах обыграла Мэдисон Кис и вышла в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе

Юлия Путинцева в 2 сетах обыграла Мэдисон Кис и вышла в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, 79-я ракетка мира, уверенно вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В своём матче третьего круга спортсменка в двух сетах обыграла 18-ю ракетку мира из США Мэдисон Кис. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 22:50 МСК
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Юлия Путинцева реализовала пять брейк-пойнтов из семи и допустила пять двойных ошибок. На счету Мэдисон Кис — один реализованный брейк-пойнт из восьми и одна двойная ошибка.

Далее Юлия Путинцева встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек. Это будет третья личная встреча теннисисток: в предыдущих двух (в Остраве в 2021 году и на United Cup в 2023 году) победа осталась за польской спортсменкой.

Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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