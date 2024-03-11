Алькарас — о возможной защите титула в «Мастерсе»: надо забыть, что я выиграл годом ранее

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о защите титула после победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«Ну, я думаю, первое, что вам нужно сделать, если вы хотите защитить титул, — это забыть, что вы выиграли титул в прошлом году. Речь идёт о том, чтобы быть самим собой, быть им на 100% каждый день, если вы хотите добиться здесь хороших результатов. Я не думаю о том, что мне придется защищать титул, что мне нужно сыграть в финале. Я просто концентрируюсь на том, чтобы каждый день выкладываться на 100% на каждой тренировке, в каждом матче, чтобы стать лучше. Думаю, если я пойду по этому пути, то добьюсь действительно хороших результатов», – приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

В четвёртом круге испанский теннисист встретится с венгром Фабианом Марожаном (58-я ракетка мира).

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

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