Янник Синнер — первый итальянский теннисист, одержавший 17 побед подряд в туре

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер установил уникальное достижение после победы в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом.

Эта победа стала для Синнера 17-й подряд в туре. Таким образом, Янник стал первым итальянцем, одержавшим такое количество побед подряд. Напомним, Синнер стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2024, выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и одержал две победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

В 1/8 финала турнира в США Синнер сыграет с 16-й ракеткой мира американским теннисистом Беном Шелтоном, который ранее обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло.