Павлюченкова рассказала, что отвлекло её во время матча на турнире в Индиан-Уэллсе

24-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как бойфренд отвлёк её во время матча третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

«Мой бойфренд – эпатажный молодой человек. У него есть нереальная шуба, в которой он катается на лыжах. Я попросила маму привезти на его день рождения меховую шапку с хвостом из России. Молодой человек её притащил сюда втихушку. Я об этом вообще не знала. Сегодня выхожу разминаться на матч – а он её надел… Я уже не реагирую. В третьем сете я вся в поту, вообще ничего не получается, и он достаёт свою накидку с павлинами… Я начала ржать прям на корте», — сказала Павлюченкова в интервью на YouTube-канале «Больше!»