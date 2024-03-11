Кербер — о матче с Возняцки: мы обе постараемся победить, но есть вещи важнее тенниса

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, чемпионка трёх турниров «Большого шлема», поделилась ожиданиями от матча с Каролиной Возняцки на стадии 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Думаю, мы обе с нетерпением ждём этого матча, мы в одинаковой ситуации.

Конечно, мы постараемся провести хороший матч, дадим друг другу настоящий бой. Но мы подруги и останемся ими после матча. Безусловно, мы обе постараемся победить, но в конечном счёте есть вещи поважнее теннисного матча. Однако я уверена, что зрителям будет интересно», — сказала немка на пресс-конференции.

Отметим, что Кербер ведёт в личных встречах со счётом 8-7. Последний матч между теннисистками состоялся в 2018 году на травяном турнире в Истбурне (Великобритания). Тогда сильнее оказалась датчанка, переигравшая Кербер в трёх сетах со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.