Кербер — о путешествиях с дочкой: конечно, иногда бывают бессонные ночи, но это того стоит

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, чемпионка трёх турниров «Большого шлема», рассказала, как она переключается между материнством и теннисом.

«Это нелегко, учитывая, что нужно привыкать к другим реалиям, но мне кажется, у нас неплохо получается. Она путешествует со мной, и главное – всё организовать. Это самое важное. Нужно быть гибкой и грамотно планировать день. Вечером мы всегда составляем расписание на следующий день.

Соблюдает ли она этот распорядок? Её всё устраивает (улыбается). Нам очень повезло, что она может засыпать везде. Она не из тех детей, которые постоянно плачут, напротив, она очень спокойная. Конечно, иногда бывают ночи, когда не удаётся выспаться, но оно того стоит», — сказала Кербер на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом феврале Кербер родила дочь, которую назвали Лиана, а с началом этого сезона немка вернулась в тур.