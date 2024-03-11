Дарья Касаткина: кто-то может мне объяснить, что такого невероятного в «Оппенгеймере»?

12-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина неоднозначно отреагировала на результаты 96-й церемонии вручения наград премии «Оскар»-2024.

Напомним, киноакадемия признала фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана лучшим в 2023 году. К тому же картина собрала ещё шесть наград данного фестиваля. Касаткина, по всей видимости, данным вердиктом осталась недовольна.

«Кто-нибудь может мне объяснить, что такого невероятного в фильме «Оппенгеймер»? Спасибо», — написала Касаткина в своих социальных сетях.

Также Касаткина с помощью эмодзи «слёзы» и «знак вопроса» отреагировала на то, что «Оскар» за лучшую женскую роль получила Эмма Стоун. Она исполнила главную роль в фильме «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса.