Хольгер Руне вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Музетти

Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/16 финала датчанин со счётом 6:2, 7:6 (7:5) переиграл 26-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

За это время Руне выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Музетти ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В следующем раунде Руне сыграет с победителем противостояния Тейлор Фритц (США, 12) — Себастьян Баэс (Аргентина, 19).

Турнир завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 9 млн.