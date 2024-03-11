Хольгер Руне вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Музетти
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Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
В матче 1/16 финала датчанин со счётом 6:2, 7:6 (7:5) переиграл 26-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 21:10 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
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Хольгер Руне
Х. Руне
За это время Руне выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Музетти ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В следующем раунде Руне сыграет с победителем противостояния Тейлор Фритц (США, 12) — Себастьян Баэс (Аргентина, 19).
Турнир завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 9 млн.
Комментарии
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